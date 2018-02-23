Чемпион Европы-2016 Фонте перешел в китайский "Далянь Ифан"



Защитник "Вест Хэма" Жозе Фонте станет игроком "Далянь Ифан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Сам футболист подпишет с китайцами трехлетний контракт с зарплатой четыре миллиона евро в год.

34-летний Фонте выступал за "Вест Хэм" с 2017 года и провел за клуб 24 матча. Ранее играл за "Спортинг", "Фелгейраш", "Сетубал", "Бенфику", "Пакуш Феррейру", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон". За сборную Португалии сыграл 27 матчей. Чемпион Европы-2016. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Наполи" подписал экс-защитника "Ростова" Милича. | http://soccernews.ru