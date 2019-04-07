Чемпион Европы-2016 Нани отметился дебютными голами в МЛС

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Чемпион Европы-2016 Нани отметился дебютными голами в МЛС

Португальский нападающий "Орландо Сити" Луиш Нани отметился дублем в матче чемпионата МЛС с "Колорадо Рэпидс" (4:3).

Форвард отличился на 31-й минуте, сравняв счет (1:1), а затем 89-й минуте принес победу своей команде, реализовав пенальти.

32-летний Нани перешел в "Орландо Сити" в феврале из "Спортинга" на правах свободного агента, подписав с американским клубом контракт до 31 декабря 2021 года. Ранее он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Валенсию" и "Лацио". В 2016-м году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

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