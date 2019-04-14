Чемпион Европы-2016 Нани отметился красивым голом в МЛС

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Чемпион Европы-2016 Нани отметился красивым голом в МЛС

Португальский полузащитник "Орландо Сити" Луиш Нани отметился голом в матче чемпионата МЛС с "Реал Солт-Лэйк" (1:2).

В концовке встречи португалец отметился точным ударом со штрафного удара, сократив разрыв в счете.

В нынешнем сезоне 32-летний Нани забил три гола и отдал одну голевую передачи в семи матчах.

Напомним, что ранее он играл за "Манчестер Юнайтед", "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию" и "Лацио". В 2016 году Нани стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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