Чемпион Европы-2016 Нани отметился красивым голом в МЛС
Португальский полузащитник "Орландо Сити" Луиш Нани отметился голом в матче чемпионата МЛС с "Реал Солт-Лэйк" (1:2).
В концовке встречи португалец отметился точным ударом со штрафного удара, сократив разрыв в счете.
В нынешнем сезоне 32-летний Нани забил три гола и отдал одну голевую передачи в семи матчах.
Напомним, что ранее он играл за "Манчестер Юнайтед", "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию" и "Лацио". В 2016 году Нани стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
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|Ди Си Юнайтед
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|8
|Остин Азтекс
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|Коламбус Крю
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|36
|10
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|34
|60
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|3
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|34
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|48
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
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|Сан-Хосе Ертквейкс
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