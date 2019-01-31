Чемпион Европы-2016 стал игроком "Монако"

Португальский полузащитник "Лестера" Адриен Силва перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски арендовали футболиста до конца нынешнего сезона.

29-летний Силва выступал за "Лестер" с 2018 года, провел за клуб 21 матч и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Спортинг", "Маккаби" и "Академику". За сборную Португалии сыграл 26 матчей и забил один гол.

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