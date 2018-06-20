Чемпион Франции-2011 сменил эмблему

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Чемпион Франции-2011 сменил эмблему
Французский "Лилль" объявил о смене эмблемы, сообщает официальный твиттер клуба.

Новый логотип представляет собой пятиугольник, в который вписана голова собаки - символа клуба.

"Лилль" был образован в 1944 году и трижды выигрывал чемпионат Франции - в 1946, 1954 и 2011 годах.

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