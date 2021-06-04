Чемпион Франции "Лилль" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера

Фото твиттер Патрика Виейра

Руководство "Лилля" хочет, чтобы команду возглавил Патрик Виейра, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, кандидатура 44-летнего специалиста на сегодняшний день идёт первой в шорт-листе "догов".

Напомним, что клуб ищет замену Кристофу Гальтье, который после завоевания чемпионства покинул пост главного тренера.

Виейра известен по работе в молодёжной команде "Манчестер Сити", "Нью-Йорк Сити" и "Ницце".

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