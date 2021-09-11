Чемпион Франции "Лилль" потерпел второе поражение в сезоне

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Чемпион Франции "Лилль" потерпел второе поражение в сезоне

Фото: твиттер "Лорьяна"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Лорьян" на своем поле обыграл действующего чемпиона "Лилль" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Армана Лорьянте и Терема Моффи. В составе гостей отличился Бурак Йылмаз.

"Лорьян", набрав восемь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с пятью очками остался на 10-й позиции.

"Лорьян" – "Лилль" - 2:1 (1:1)
Голы: Лорьянте, 7 - 1:0, Йылмаз, 25 (с пенальти) - 1:1, Моффи, 87 - 2:1

"Лорьян": Нарди, Игор Силва, Лапорт, Мендес, Йенц, Ле Гофф, Лемуан (Ле Бри, 89), Монкондюи (Буагар, 80), Абержель, Моффи (Диарра, 90), Лорьянте (Грбич, 81).

"Лилль": Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Языджи (Дэвид, 75), Гомес (Гудмундссон, 59), Андре, Шека, Иконе (Лихаджи, 88), Йылмаз.

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