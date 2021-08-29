Чемпион Франции "Лилль" впервые выиграл в нынешнем сезоне
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Франции действующий чемпион "Лилль" одержал первую победу в сезоне, выиграв у "Монпелье".
Победу "догам" принесли голы Юсуфа Языджи и Джонатана Дэвида. В составе гостей отличился Гаэтан Лаборд.
"Лилль", набрав пять очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Монпелье" с 4 очками опустился на 11-ю позицию.
"Лилль" – "Монпелье" - 2:1 (1:1)
Голы: Языджи, 45+1 - 1:0, Лаборд, 45+3 - 1:1, Дэвид, 56 - 2:1
"Лилль": Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Языджи (Онана, 83), Гомес (Брадарич, 78), Андре, Шека, Йылмаз (Челик, 90), Дэвид (Иконе, 82).
"Монпелье": Берто, Сако (Эстев, 83), Тулер, Коцца (Суке, 79), Саванье, Ферри, Молле (Ваи, 83), Шотар (Ристич, 79), Самбия, Лаборд, Мавидиди.
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