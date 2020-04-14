Чемпион Китая разорвал контракт с игроком, который пытался поменять номера на автомобиле

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Чемпион Китая разорвал контракт с игроком, который пытался поменять номера на автомобиле
"Гуанчжоу Эвергранд" разорвал контракт с полузащитником Юйем Ханьчао, который пытался поменять номера на автомобиле, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболист хотел поменять номер, чтобы свободно передвигаться по городу во время пандемии коронавируса. Во время замены номеров игрок был задержан полицией. В тот же день руководство клуба в одностороннем порядке расторгло контракт с Ханьчао.

33-летний Ханьчао выступал за "Гуанчжоу Эвергранд" с 2014 года. В прошлом сезоне он в составе клуба стал чемпионом Китая.

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