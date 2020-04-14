Чемпион Китая разорвал контракт с игроком, который пытался поменять номера на автомобиле
"Гуанчжоу Эвергранд" разорвал контракт с полузащитником Юйем Ханьчао, который пытался поменять номера на автомобиле, сообщает Goal.
По сведениям издания, футболист хотел поменять номер, чтобы свободно передвигаться по городу во время пандемии коронавируса. Во время замены номеров игрок был задержан полицией. В тот же день руководство клуба в одностороннем порядке расторгло контракт с Ханьчао.
China international Yu Hanchao has been sacked by Guangzhou Evergrande for altering his license plate— Goal (@goal) April 14, 2020
The 59-cap winger was filmed trying to change an E to an F on his car, possibly to avoid local traffic restrictions
♂️ pic.twitter.com/3gkYGWP5ue
33-летний Ханьчао выступал за "Гуанчжоу Эвергранд" с 2014 года. В прошлом сезоне он в составе клуба стал чемпионом Китая.
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