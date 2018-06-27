Чемпион мира 1990-го года Анреас Бреме оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ

Чемпион мира 1990-го года в составе сборной Германии Анреас Бреме оценил выступление национальной команды России на домашнем Чемпионате Мира.

"Россия достойно провела этот групповой турнир, в первых двух матчах показав образцовую физическую готовность и хорошую тактическую выучку. Видно, что эти футболисты демонстрируют максимальную самоотдачу, играют на пределе своих возможностей и абсолютно управляемы главным тренером. Поражение от Уругвая отчасти испортило впечатление от игры России. Но, с другой стороны, этот матч уже не имел большого турнирного значения.

Возможно, эта неудача будет даже полезна для сборной накануне игры 1/8 финала. Перед игрой с Испанией важно обратить внимание на более качественную игру в обороне при стандартах. Также необходимо сдержать Иско, который проводит феноменальный турнир", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, ожиданиями от игры против Испании поделился Кобелев. | soccernews.ru