Чемпион мира-1990 рассказал, как России победить Испанию

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Чемпион мира-1990 рассказал, как России победить Испанию

Известный немецкий футболист Андреас Бреме, ставший чемпионом мира в 1990 году, дал совет сборной России, как победить Испанию в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Возможно, неудача с Уругваем будет даже полезна для сборной России накануне игры 1/8 финала. Перед матчем с Испанией ей нужно обратить внимание на более качественную игру в обороне при стандартах. Также необходимо сдержать Иско, который проводит феноменальный турнир", – приводят слова Бреме российские СМИ.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля в Москве и пройдет на стадионе "Лужники".

Не пропустите: Король Испании поддержит национальную сборную в матче с Россией. | http://soccernews.ru

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