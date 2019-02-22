Чемпион мира-1998 мощно раскритиковал "Атлетико" за матч с "Ювентусом"

Кристоф Дюгарри, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, раскритиковал поведение игроков "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (2:0).

"Я не заметил в первом тайме футбола высокого уровня. Были лишь позорные эпизоды, когда игроки "Атлетико" кричали на арбитра. Это было просто омерзительно. Также я увидел, что фанаты "Атлетико" угрожали Роналду. Когда "Атлетико" открыл счет, то Симеоне схватился за свои гениталии и начал показывать их зрителям. Мне кажется, что это зашло слишком далеко. Это ведь просто футбол, а не война", - приводит слова Дюгарри AS.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.

Не пропустите: Симеоне объяснил свой провокационный жест в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru