Чемпион мира-2006 рассказал, что ждет Игуаина в "Милане"

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Чемпион мира-2006 рассказал, что ждет Игуаина в "Милане"

Известный футболист Лука Тони, ставший чемпионом мира в 2006 году, заявил, что нападающий "Милана" Гонсало Игуаин станет лучшим бомбардиром Серии А.

"Переход Роналду напомнил мне 90-е годы. Его трансфер сподвиг другие клубы на громкие покупки. "Интер" бесплатно подписал де Врея и Асамоа, а затем купил Наингголана и Кейта. "Милан" усилился Игуаином и может сделать шаг вперед.

Роналду, Игуаин и Икарди – все они способны забить по 30 голов. Но думаю, что лучшим бомбардиром Серии А станет Игуаин", – приводит слова Тони Football Italia.

Напомним, что "Милан" арендовал 30-летнего Игуаина у "Ювентуса" за 18 миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 38 миллионов.

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