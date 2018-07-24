Чемпион Мира-2018 хочет покинуть "Севилью"

Французский полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи потребовал трансфер, сообщает журналиста Foot Mercato Седрик Рабл в своем твиттере.

Футболист сообщил руководству испанского клуба о своем желании уйти. Интерес к игроку проявляют "Арсенал" и ПСЖ, но они не готовы платить за него требуемые 40 миллионов евро. Хавбек надеется, что "Севилья" пойдет на снижение цены.

Напомним, что 29-летний Нзонзи выступал за сборную Франции на Чемпионате Мира-2018 и вместе с командой завоевал чемпионский титул.

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