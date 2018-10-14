Чемпион мира-2018 назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой Мяч"



Французский защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар считает, что "Золотой мяч" завоевал игрок обороны "Реала" Рафаэль Варан.

"Варан является хорошим человеком и настоящим профессионалом. В этом году он выиграл Лигу Чемпионов и стал чемпионом мира. Поэтому он заслуживает "Золотого мяча". Надеюсь, что эту награду получит француз", - цитирует Павара Goal.com.

Напомним, что Варан вошел в число 30 номинантов на "Золотой мяч".

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