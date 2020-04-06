Чемпион мира-2018 Рами получил вторую травму после перехода в "Сочи"

Новичок "Сочи" Адиль Рами до сих пор не готов вернуться в строй, об этом сообщил наставник команды Владимир Федотов.

"Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет "Сочи". Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но, когда колено уже вылечили, и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами ещё какое-то время потерял на восстановление. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле", - сказал Федотов.

Напомним, что Рами перешёл в "Сочи" 22 февраля на правах свободного агента, заключив с новым клубом контракт до конца сезона.

Француз пропустил несколько матчей после возобновления РПЛ, а сейчас чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

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