Чемпион мира-2018 решил покинуть "Сочи"

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Чемпион мира-2018 решил покинуть "Сочи"

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами готов покинуть клуб, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, футболист решил сменить клуб, так как сочинцы не платят ему зарплату. По словам адвоката игрока Жюля Планка, Рами готов перейти в другой клуб в ближайшее время.

34-летний Рами перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и не провел за клуб ни одного матча. Ранее он играл за "Этуаль", "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью", "Марсель" и "Фенербахче". Становился чемпионом мира в 2018 году в составе сборной Франции.

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