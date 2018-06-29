Чемпион Мира-98 Робер Пирес расхвалил Александра Головина

Бывший французский футболист Робер Пирес, выигрывавший Чемпионат Мира 1998 и Чемпионат Европы 2000, дал хвалебную оценку одному из лидеров сборной России Александру Головину.

"Для меня Головин – номер один, он заметно сильнее всех футболистов сборной России - абсолютно лучший игрок. По-моему, он может сделать все: у него хороший дриблинг, он прекрасный ассистент, может забивать голы.

Головин – совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее у него отличное. Уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба АПЛ", – приводит слова Пиреса "Спорт-Экспресс".

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