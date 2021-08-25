Чемпион мира Адиль Рами определился с новым клубом
Фото: инстаграм Адиля Рами/Автор неизвестен
Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами вернется на родину и перейдет в "Труа", сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование и подпишет с французским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год. Рами является свободным агентом, поэтому достанется "Труа" бесплатно.
35-летний Рами ранее играл за "Этуаль", "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью", "Марсель", "Фенербахче", "Сочи" и "Боавишту". В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Не пропустите: Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг"
-
Агент Коутиньо высказался о возможном возвращении хавбека в АПЛ
-
ПСЖ назвал "Реалу" цену на Мбаппе
-
Агент Фернандо рассказал о несостоявшемся возвращении в "Спартак"
-
В "Наполи" высказались о предложении "Зенита" по Инсинье
-
Роналду пообщался с игроками "Ювентуса" о возможном уходе в "Манчестер Сити"
-
Райола назвал топ-клубам требования по зарплате Холанда
-
Экс-президент "Ювентуса" высказался о будущем Роналду в туринском клубе
-
Мориба сделал неожиданный выбор сборной, за которую будет играть
-
Мамаев высказался о слухах, что он злоупотребляет алкоголем
-
Чемпион мира Адиль Рами определился с новым клубом
-
Гладбахская "Боруссия" назвала "Баварии" цену на Хофманна
-
Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа сумма предстоящего трансфера Каумриза в "Спартак"
-
Алана Мамаева громко отреагировала на интервью Павла
-
Главные новости дня: 24 августа
-
"Ювентус" назвал "Манчестер Сити" стоимость Роналду
-
"Вулверхэмптон", "Астон Вилла" и "Норвич" устроили голевые феерии в Кубке лиги
-
ПСЖ интересуется двумя игроками "Баварии" в качестве возможной замены Мбаппе
-
Определились 29 участников Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13