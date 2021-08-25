Чемпион мира Адиль Рами определился с новым клубом

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Чемпион мира Адиль Рами определился с новым клубом

Фото: инстаграм Адиля Рами/Автор неизвестен

Экс-защитник сборной Франции Адиль Рами вернется на родину и перейдет в "Труа", сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование и подпишет с французским клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год. Рами является свободным агентом, поэтому достанется "Труа" бесплатно.

35-летний Рами ранее играл за "Этуаль", "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью", "Марсель", "Фенербахче", "Сочи" и "Боавишту". В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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