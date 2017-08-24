Чемпион мира Бертольд рассказал, кого необходимо приобрести ПСЖ, чтобы выиграть Лигу Чемпионов
Чемпион мира 1990-го года в составе сборной Германии Томас Бертольд рассказал, кого необходимо приобрести французскому ПСЖ для выигрыша Лиги Чемпионов.
"Все ожидают, что ПСЖ поднимется на одну ступеньку. Его потенциал в атаке является исключительным и то, что Ди Мария остается, является для них хорошей новостью. Но иметь слишком много игроков атаки - опасно для клуба. Команда должна быть более сбалансированной.
Если ПСЖ может подписать Яна Облака из мадридского "Атлетико", они должны это сделать. Это необыкновенный вратарь. Для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, нужна сильная защита и вратарь мирового класса", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.
Напомним, ПСЖ не рассматривает вариант с продажей Ди Марии. | soccernews.ru
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