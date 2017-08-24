Чемпион мира Бертольд рассказал, кого необходимо приобрести ПСЖ, чтобы выиграть Лигу Чемпионов

Чемпион мира 1990-го года в составе сборной Германии Томас Бертольд рассказал, кого необходимо приобрести французскому ПСЖ для выигрыша Лиги Чемпионов.

" Все ожидают, что ПСЖ поднимется на одну ступеньку. Е го потенциал в атаке является исключительным и то, что Ди Мария остается, является для них хорошей новостью. Но иметь слишком много игроков атаки - опасно для клуба. Команда должна быть более сбалансированной.

Если ПСЖ может подписать Яна Облака из мадридского " Атлетико ", они должны это сделать. Это необыкновенный вратарь. Для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, нужна сильная защита и вратарь мирового класса ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ не рассматривает вариант с продажей Ди Марии. | soccernews.ru