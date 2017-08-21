Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво"

Давно прошли те времена, когда "Депортиво" на "Риасоре" давал бой любому сопернику, и сыграть в Ла-Корунье вничью считалось хорошим результатом. "Депортиво" не проигрывал "Реалу" на своем стадионе с 1992 по 2010 год, бывало даже громил своего соперника, однако времена изменились. Сейчас команда из Ла-Коруньи – аутсайдер, магия "Риасора" больше не действует. С 2010 года "Депортиво" лишь раз сыграл вничью с "Реалом", все остальные игры проиграл. Отдельно стоит вспомнить погром 2:8 в 2014 году, а также 2:6 четыре месяца назад. Традиция была продолжена и сегодня, правда на этот раз счет не был столь крупным.

"Депортиво" неплохо начал матч, провел несколько перспективных атак, мог даже забить. Андоне дважды угрожал воротам Наваса за две минуты, но всякий раз из выгодных позиций пробивал во вратаря. Через десять минут, когда инициатива уже перешла к "Реалу", сливочные показали сопернику, как нужно реализовывать свои моменты. Модрич пробил из-за штрафной, Мартинес отразил мяч прямо на Бензема, Кариму можно было расстреливать ворота, но он лишь ковырнул игровой снаряд в их направлении, а затем вовремя подоспевший Бэйл с двух метров не промахнулся.

Через семь минут "Реал" удвоил свое преимущество, когда Марсело на левом фланге раскачал Хуанфрана и прострелил на дальний угол вратарской, где Каземиро оторвался от Сиднея и с метра переправил игровой снаряд в ворота. Забив два мяча, "Реал" продолжил спокойно контролировать игру, не давая игрокам "Депортиво" проводить свои атаки.

Вторая половина игры началась с небольшой потасовки, в ходе которой Рамос толкнул в лицо Шера, после чего Фабиан упал на газон, однако арбитр показал Рамосу лишь желтую карточку. Также по непонятной причине он наградил предупреждением и пострадавшего игрока "Депортиво". Именно Рамос спустя несколько минут спас свою команду от гола, выбив мяч с линии ворот после удара головой от Андоне. Через минуту уже "Реал" организовал свой выпад, который завершился третьим голом: Бэйл вошел в штрафную, а затем откатил мяч назад под удар Кроосу, который выстрелил из-под защитника и попал правый угол. Вратарь свою команду спасти не сумел.

Сразу же у "Депортиво" был хороший шанс, чтобы распечатать Наваса, но коста-риканскому вратарю "Реала" на помощь пришла перекладина, принявшая на себя удар Гильерме с острого угла. Гости же не форсировали события, преимущество позволяло им играть в свое удовольствие.

В какой-то момент "Реал" немного расслабился, и Карвахаль "привез" пенальти, однако Андоне не сумел переиграть Наваса с "точки". На последней минуте справедливость восторжествовала, когда Рамос все же получил свою красную карточку, после того, как заехал локтем по голове Валле, однако вряд ли хозяевам поля от этого стало легче.

"Депортиво" так и не сумел забить на родном "Риасоре", а "Реал" начал чемпионат с убедительной победы.

"Депортиво" – "Реал" 0:3

Голы: Бэйл, 20 – 0:1; Каземиро, 27 – 0:3; Кроос, 62 – 0:3.

"Депортиво": Мартинес, Хуафран, Шер, Сидней, Луизиньо, Борхес (Адриан, 65), Гильерме, Москера, Картабиа (Валле, 80), Баккали (Гама, 54), Андоне.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо Фернандес, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро (Льоренте, 72), Модрич, Бэйл (Васкес, 80), Иско (Асенсио. 66), Бензема.

Удаление: Рамос, 90

Нереализованный пенальти: Андоне, 88

Вячеслав Горбачев

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