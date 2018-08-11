Чемпион начинает с волевой победы: "Галатасарай" взял верх над "Анкарагюджю"

Стартовал новый сезон чемпионата Турции. В первом матче турнира "Галатасарай" на выезде одержал волевую победу над "Анкарагюджю" со счётом 3:1.

"Анкарагюджю" – "Галатасарай" - 1:3

Голы: Эль-Кабир, 7 - 1:0, Азиз, 21 - 1:1, Коне, 30 (автогол) - 1:2, Дердийок, 90 - 1:3.

"Галатасарай": Муслера, Азиз, Нагатомо, Мариано, Майкон, Оньекуру (Фегули, 84), Родригеш (Инан, 67), Гюмюш (Бельханда, 81), Донк, Фернандо, Дердийок.

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