Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

"Монако" – "Тулуза"

Стадион: "Луи II"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Клеман Турпен

Чемпион Франции "Монако" матчем с "Тулузой" открывает новый сезон Лиги 1. Монегаски уже успели провести матч за Суперкубок с ПСЖ, которому проиграли 1:2. Теперь же команда начинает защиту чемпионского титула. Сделать это будет невероятно сложно, "Монако" вынужден каждый год продавать своих лучших игроков, клуб за последние 4 сезона получил с продаж 450 миллионов евро. Самый же крупный трансфер за это же время – Юри Тилеманс из "Андерлехта", который стоил 25 миллионов евро. В это межсезонье команда по своему обыкновению активно продавала: в "Манчестер Сити" ушли Бернарду Силва и Бенджамен Менди (107 миллионов за обоих), а в "Челси" – Тиемуе Бакайоко (40 миллионов). Также "Монако" покинули еще несколько игроков, однако игру клуба они не определяли. Главный же вопрос этого лета – как сложится судьба Киллиана Мбаппе, которого мало кто знал перед началом прошлого сезона, теперь же нападающего желает переманить в свои ряды любой топовый клуб мира. Главные претенденты – "Реал" и "Барселона", каталонцы могут активизироваться после ухода Неймара. Сам игрок утверждал, что этим летом останется в "Монако", однако есть вероятность, что он изменит свою позицию.

"Тулуза" в прошлом сезоне заняла 13 место, в целом же команда уже давно звезд с неба не хватает. Фиолетовые за последние восемь лет выше восьмого места не поднимались, а в 2015 и 2016 году и вовсе едва не вылетели в Лигу 2, заняв 17 место. У "Тулузы" не самый сильный состав, к тому же этим летом команду покинул ее лидер – Мартин Брайтвайт, ушедший в "Мидлсбро". Заменить его призваны Корентен Жан из "Монако" и Яя Саного из "Арсенала", однако не факт, что они сумеют заиграть.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 82 игры: 35 побед у "Монако", 24 – у "Тулузы", 23 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:1.

"Монако" в последних трех домашних матчах забил в ворота "Тулузы" 11 мячей.

"Тулуза" не выигрывает в Монте-Карло с 2008 года.

Ориентировочные составы:

"Монако": Субашич, Канголо, Туре, Глик, Жамерсон, Фабиньо, Тилеманс, Лемар, Сидибе, Фалькао, Мбаппе.

"Тулуза": Гойкоэчеа, Амиан, Яго, Жульен, Мубандж, Сомалия, Каюзак, Мачач, Тойвонен, Дюрьмаз, Жан.

Прогноз на матч:

"Монако" является фаворитом матча, монегаски в прошлом сезоне выиграли на своем поле 17 матчей из 19, забив 63 мяча. "Тулуза" же в гостях выиграла лишь дважды. Команда Жардима немного ослабла, но все равно это не должно помешать ей добыть победу в стартовом матче сезона.

Букмекеры предлагают коэффициент на победу 1.30, на ничью – 6.00, на победу "Тулузы" – 11.00.

Вячеслав Горбачев

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