Чемпион повержен! "Хоффенхайм" снова побеждает "Баварию"

В центральной встрече 3-го тура Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал действующего чемпиона "Баварию". Для команды Карло Анчелотти поединок в Зинсхайме имел принципиальное значение. Дело в том, что в прошлом чемпионате мюнхенцы не смогли переиграть "селян", довольствовавшись домашней ничьей (1:1) и уступив в гостях (0:1). В этот раз игроки "Баварии" прибыли на "Райн-Неккар-Арену" с целью исправить эту оплошность.

И настрой гостей со стартового свистка действительно был на высоком уровне. Игроки "Баварии" не только завладели территорией, но и могли открывать счет уже на 7-й минуте. Мюллер с левого фланга выполнил шикарный пас на линию вратарской, где Левандовски сыграл на опережение и отправлял мяч в ближнюю девятку. Однако сфера просвистела в миллиметрах от крестовины и улетела за пределы поля.

Тем не менее "Бавария" продолжила атаковать, хотя стопроцентных моментов не имела. Хозяева же поля лишь к середине тайма стали смелее выбираться к владениям Нойера, а гол в их исполнении на 27-й минуте и вовсе стал большой неожиданностью. Эпизод начался с того, что Хуммельс неудачно обработал мяч грудью на правом фланге, выпустив его сначала за пределы поля, а затем после свистка арбитра вернув его в игру. Крамарич же не стал ждать, пока мяч выбьют за пределы поля и быстро вбросил из аута другой мяч. Получив пас Ут ворвался в штрафную площадь гостей и вколотил мяч в ближний угол ворот мюнхенцев. Футболисты "Баварии" попытались опротестовать взятие ворот (в момент начала голевой атаки "Хоффенхайма" на поле все же было два мяча), но арбитр гол засчитал – 1:0.

Гости пришли в себя лишь к окончанию тайма, сумев создать парочку опаснейших моментов. В одном из них Левандовски отправил Комана по флангу, а тот вырезал пас на линию вратарской Мюллеру. Томас уже готов был в касание замкнуть прострел, но мяч с его ноги снял кто-то из защитников "селян". А на последней минуте тайма "Бавария" угрожала воротам Баумана после розыгрыша стандарта. Руди выполнил отличный навес, а Толиссо, выиграв борьбу в воздухе, головой выстрелил по воротам из убойной позиции, но мяч попал точно в руки голкиперу команды хозяев поля, который занял правильную позицию.

Второй тайм мюнхенцы начали еще более решительно. На 50-й минуте Коман мог сравнивать счет. Рафинья с левого фланга выполнил шикарный пас Кингсли, тот обыграл нескольких оппонентов, подобрался к линии штрафной площади и нанес мощный удар по воротам – мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

А в ответной атаке "Хоффенхайм" удвоил результат. Хозяева поля провели молниеносную контратаку, в результате которой Цубер прострелил на Марка Ута, а тот из убойной позиции не промахнулся, оформив дубль в ворота чемпиона – 2:0.

Тучи над "Баварией" сгустились не на шутку! Минус два и прекрасно обороняющийся соперник. Решение проблемы Карло Анчелотти стал искать в заменах. Сначала на поле появился Арьен Робен, а за 15 минут до финального свистка – Хамес и Рибери. Но моментов у ворот Баумана все не было.

Переломной могла стать 80-я минута, когда "Бавария" могла забить после розыгрыша очередного стандарта. Хамес выполнил отменный навес точно на Хави Мартинеса, а тот головой выстрелил под самую перекладину, однако голкипер "селян" в великолепном стиле выручил свою команду.

Последние минуты матча проходили под овации болельщиков "Хоффенхайма". Их команда уверенно доводила матч против чемпиона до победы. А вот "Бавария" откровенно разочаровала. Не все ладно в игре команды Карло Анчелотти.

"Хоффенхайм" – "Бавария" – 2:0

Голы: Ут, 27 – 1:0. Ут, 51 – 2:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Бичакчич, Нордвейт, Цубер (Шульц, 69), Демирбай, Гайгер (Полански, 63), Амири, Ут (Окс, 75), Крамарич.

"Бавария: Нойер, Киммих, Хуммельс, Мартинес, Рафинья (Хамес, 78), Толиссо, Руди (Роббен, 57), Алькантара, Мюллер (Рибери, 78), Левандовски, Коман.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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