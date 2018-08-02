Чемпион России наказан за расизм

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Чемпион России наказан за расизм
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Локомотив" оштрафован за расистские выкрики болельщиков "железнодорожников" в адрес экс-игрока ЦСКА Витиньо в матче за Суперкубок России (0:1).

"За оскорбление зрителями футболиста команды соперника (Витиньо) по цвету кожи принято решение оштрафовать ФК "Локомотив" на 50 тысяч рублей. По видеозаписи установлено, что это было не массовое действие, очень малое количество людей выкрикивало оскорбительные фразы", - приводят слова Григорьянца российские СМИ.

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