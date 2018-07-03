Чемпион России сыграл вничью с хорватским клубом

Теги локомотив москваосиек

Чемпион России сыграл вничью с хорватским клубом

"Локомотив" в рамках подготовки к новому сезону сыграл вничью с хорватским "Осиеком".

"Локомотив" (Россия) - "Осиек" (Хорватия) - 0:0

"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Кверквелия, Лапнов, Ротенберг, Игнатьев, Баринов, Корян, Миронов, Лысов, Тунгарев, Жемалетдинов

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