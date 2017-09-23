Чемпион в ярости: "Алавес" примет на своем поле "Реал"

"Алавес" – "Реал"

Стадион: "Мендисорроса" (Витория-Гастейс, Испания)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Эстафету у центрального матча шестого тура Ла Лиги примет поединок в небольшом городке Витория-Гастейс, где базируется баскский клуб "Алавес". На своем стадионе "Славные" будут принимать чемпиона Испании – мадридский "Реал". В матчах нового тысячелетия "сливочные" не имеют проблем с будущим соперником в очных противостояниях, позволив ему лишь однажды разжиться одним очком.

Старт сезона для "Алавеса" получился провальным. В пяти турах, команда пять раз проиграла. Мало того, за этот период баски не сумели забить ни единого гола. Не удивительно, что первая голова с плеч в испанском чемпионате полетела именно в "Алавесе".

На данный момент "Уничтожители бобов" абсолютные аутсайдеры чемпионата, находящиеся на 19-й позиции. До ближайшего соперника, а конкретно семнадцатого места отставание составляет четыре пункта. В будущем туре, скорее всего, не получится взять первые очки. Мотивация, конечно, на запредельном уровне, но в соперниках у них сам мадридский "Реал", даже собственная арена мало чем поможет.

От "сливочных" ожидали невероятно мощного старта в Ла Лиге, особенно после того, как в Суперкубке Испании Королевский клуб уверенно одолел "Барселону". Однако после пяти прошедших туров особых результатов не наблюдается. Казалось бы, после возвращения Роналду на поле в минувшем туре все наладится, но коллектив даже умудрился уступить с минимальным счетом севильской команде под названием "Реал Бетис". Можно только догадываться, какой же злой приедет к "Алавесу" чемпион Испании.

На данный момент "сливочные" насобирали лишь восемь очков, благодаря которым находятся на седьмой строчке в турнирной таблице. Однако "Вильярреал" и "Леванте" могут обогнать команду Зинедина Зидана после матчей этого тура.

Если брать статистику игр между командами, то баскам, откровенно говоря, нечем похвастать. Последние три игры на "Мендисорроса" заканчивались разгромами команды хозяев поля.

Интересные факты противостояния "Алавеса" и "Реала":

Шесть очных игр кряду "Реал" побеждает "Алавес" с крупным счетом

Последний раз "Славные" обыгрывали "сливочных" в 2000 году

"Алавес" не может забить в трех матчах кряду

Последняя встреча команд состоялась 2 апреля текущего года в Мадриде, где хозяева поля одержали победу со счетом 3:0

Ориентировочные составы на игру:

"Алавес": Пачеко – Дуарте, Марипан, Эли, Вигарай, Ману Гарсия, Пинья, Бурги, Медран, Гомес, Мунир.

"Реал": Навас – Начо, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско, Асенсио, Роналду, Бэйл.

Прогноз на матч "Алавес" – "Реал":

Букмекеры уверены в победе мадридского гранда, что, по сути, является правильным решением. Гости гораздо мощнее, да и хозяева не в лучшей форме. На победу "сливочных" в среднем предлагается коэффициент – 1.15. А вот в "Алавес" практически не верят. Успех хозяев, в лучшем случае, оценивается в 16.00 баллов. Весьма маловероятен и ничейный исход (коэффициент – 8.00).

Александр Никитин | http://soccernews.ru