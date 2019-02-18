Чемпион WWE: "Серхио Рамос мог бы стать хорошим рестлером"

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Чемпион WWE: "Серхио Рамос мог бы стать хорошим рестлером"

Чемпион World Wrestling Entertainment Мирослав Барняшев, более известный как Русев, уверен, что у капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса есть всё, чтобы стать хорошим рестлером.

"У Рамоса есть харизма. Он обладает всеми качествами, чтобы заниматься рестлингом. Для этого нужно иметь внешность суперзвезды, одеваться и вести себя соответствующим образом", - цитирует Русева The Sun.

32-летний Рамос прославился как жёсткий и порой грубый футболист. Буквально вчера он стал автором нового антирекорда Примеры по числу красных карточек и самым удаляемым игроком в истории топ-5 европейских лиг.

Не пропустите: Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за "Реал". | http://soccernews.ru

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