Чемпион WWE: "Серхио Рамос мог бы стать хорошим рестлером"
Чемпион World Wrestling Entertainment Мирослав Барняшев, более известный как Русев, уверен, что у капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса есть всё, чтобы стать хорошим рестлером.
"У Рамоса есть харизма. Он обладает всеми качествами, чтобы заниматься рестлингом. Для этого нужно иметь внешность суперзвезды, одеваться и вести себя соответствующим образом", - цитирует Русева The Sun.
32-летний Рамос прославился как жёсткий и порой грубый футболист. Буквально вчера он стал автором нового антирекорда Примеры по числу красных карточек и самым удаляемым игроком в истории топ-5 европейских лиг.
Не пропустите: Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за "Реал". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|24
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|23
|18