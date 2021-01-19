Чемпион Южной Кореи купил российского нападающего Ильюченко

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Чемпион Южной Кореи купил российского нападающего Ильюченко

"Чонбук Хендай Моторс" объявил о приобретении у "Поханг Стилерз" форварда Станислава Ильюченко.

Сумма трансфера составила 975 тысяч евро. Детали контракта между 30-летним россиянином и чемпионом Южной Кореи не разглашаются.

Ильюченко выступал за "Поханг Стилерз" с июня 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 31 гол и сделал 12 ассистов.

Нападающий почти всю карьеру провёл в низших дивизионах Германии. В сборную России футболист не вызывался.

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