Чемпион Южной Кореи купил российского нападающего Ильюченко
"Чонбук Хендай Моторс" объявил о приобретении у "Поханг Стилерз" форварда Станислава Ильюченко.
Сумма трансфера составила 975 тысяч евро. Детали контракта между 30-летним россиянином и чемпионом Южной Кореи не разглашаются.
Ильюченко выступал за "Поханг Стилерз" с июня 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 31 гол и сделал 12 ассистов.
Нападающий почти всю карьеру провёл в низших дивизионах Германии. В сборную России футболист не вызывался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Джеонбук Моторс
|32
|59
|2
|Сеул
|32
|54
|3
|Улсан Хоранг-и
|32
|48
|4
|Джеджу Юнайтед
|32
|46
|5
|Чуннам Драгонс
|32
|43
|6
|Гвангжу Сангму
|32
|41
|7
|Сеонгнам Илхва Чунма
|32
|41
|8
|Gwangju
|32
|41
|9
|Поханг Стилерз
|32
|38
|10
|Сувон Блювингз
|32
|37
|11
|Инчхон Юнайтед
|32
|32
|12
|Сувон Сити
|32
|30