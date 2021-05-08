Чемпион "Зенит" расписал безголевую ничью с "Уфой"

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В рамках 29-го тура РПЛ "Зенит" в гостях не смог обыграть "Уфу" - ничья 0:0.

Наилучший шанс забить в конце первого тайма упустил Сердар Азмун, не реализовавший пенальти.

"Уфа" – "Зенит" - 0:0

"Уфа": Беленов, Плиев, Йокич, Никитин, Мрзляк (Урунов, 57), Камилов (Голубев, 78), Милетич, Иванов, Бауэр (Морозов, 78), Андрич, Жамалетдинов (Сысуев, 57).

"Зенит": Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев, Барриос (Шамкин, 83), Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Малком (Крапухин, 86), Азмун (Кравцов, 70).

Благодаря набранному очку "Уфа" покинула зону прямого вылета, отправив туда "Ротор". А "Зенит" уже не имеет турнирной мотивации в виду досрочного чемпионства.

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