Чемпион мира-2014 перешел в "Айнтрахт"

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Чемпион мира-2014 перешел в "Айнтрахт"

Защитник "Хаддерсфилда" Эрик Дурм перешел в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался немецкому клубу бесплатно, так как "Хаддерсфилд" вылетел из Премьер-Лиги. Дурм подписал с "Айнтрахтом" соглашение до 30 июня 2023 года.

27-летний Дурм выступал за "Хаддерсфилд" с 2018 года и провел за клуб 30 матчей. Ранее играл за "Майнц" и дортмундскую "Боруссии". За сборную Германии сыграл семь матчей. Обладатель Кубка Германии, двукратный обладатель Суперкубка Германии, чемпион мира-2014. Ориентировочная стоимость игрока составляет два миллиона евро.

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