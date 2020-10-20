Чемпионат Англии, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 5-го тура в чемпионате Англии. Первое место сохранил "Эвертон", но по потерянным очкам его опережает "Астон Вилла", которая идет второй. На третьей позиции находится действующий чемпион "Ливерпуль".
"Эвертон" - "Ливерпуль" - 2:2
"Челси" - "Саутгемптон" - 3:3
"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 1:0
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:4
"Шеффилд Юнайтед" - "Фулхэм" - 1:1
"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 3:3
"Лестер" - "Астон Вилла" - 0:1
"Вест Бромвич" - "Бернли" - 0:0
"Лидс" - "Вулверхэмптон" - 0:1.
Положение команд: "Эвертон" - 13, "Астон Вилла" - 12, "Ливерпуль" - 10, "Лестер", "Арсенал", "Вулверхэмптон" - 9, "Тоттенхэм", "Челси" - 8, "Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" - 7, "Манчестер Юнайтед" - 6, "Брайтон" - 4, "Вест Бромвич" - 2, "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм" - 1.
Не пропустите: Кейн установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве
-
Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории
-
"Локомотив" прибыл в Австрию на матч с "Ред Булл Зальцбург"
-
УЕФА может изменить формат проведения Лиги Чемпионов
-
Роналду, Анри и еще 8 игроков претендуют на звание лучшего левого нападающего в истории
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 октября
-
В "Барселоне" недовольны Пьяничем
-
Футболка Кокорина, в которой он забил дебютный гол за "Спартак", продана на благотворительном аукционе за крупную сумму
-
Эдинсон Кавани не сыграет в матче с ПСЖ
-
Чемпионат Англии, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
Лаутаро Мартинес ярко высказался о Месси
-
Чемпионат Италии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Лидс" в матче АПЛ
-
Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве
-
"Дженоа" Шомуродова не смогла победить "Верону" в Серии А
-
Хабиб Нурмагомедов назвал лучших футболистов в истории
-
Месси, Бекхэм, Роббен и еще 7 игроков претендуют на звание лучшего правого нападающего в истории
-
"Локомотив" прибыл в Австрию на матч с "Ред Булл Зальцбург"
-
УЕФА может изменить формат проведения Лиги Чемпионов
-
Роналду, Анри и еще 8 игроков претендуют на звание лучшего левого нападающего в истории
-
Защитник "Милана" вылечился от коронавируса
-
Пирло прокомментировал конфликт Дибалы с руководством "Ювентуса"
-
Стоимость игроков "Спартака" превысила 100 миллионов евро
-
"Вест Бромвич" и "Бернли" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Павел Мамаев рассказал, почему не дарит фанатам футболки после матчей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18