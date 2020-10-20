Чемпионат Англии, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 5-го тура в чемпионате Англии. Первое место сохранил "Эвертон", но по потерянным очкам его опережает "Астон Вилла", которая идет второй. На третьей позиции находится действующий чемпион "Ливерпуль".

"Эвертон" - "Ливерпуль" - 2:2

"Челси" - "Саутгемптон" - 3:3

"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 1:0

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:4

"Шеффилд Юнайтед" - "Фулхэм" - 1:1

"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 3:3

"Лестер" - "Астон Вилла" - 0:1

"Вест Бромвич" - "Бернли" - 0:0

"Лидс" - "Вулверхэмптон" - 0:1.

Положение команд: "Эвертон" - 13, "Астон Вилла" - 12, "Ливерпуль" - 10, "Лестер", "Арсенал", "Вулверхэмптон" - 9, "Тоттенхэм", "Челси" - 8, "Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" - 7, "Манчестер Юнайтед" - 6, "Брайтон" - 4, "Вест Бромвич" - 2, "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм" - 1.

Не пропустите: Кейн установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru