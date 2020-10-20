Чемпионат Англии, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Англии, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 5-го тура в чемпионате Англии. Первое место сохранил "Эвертон", но по потерянным очкам его опережает "Астон Вилла", которая идет второй. На третьей позиции находится действующий чемпион "Ливерпуль".

"Эвертон" - "Ливерпуль" - 2:2
"Челси" - "Саутгемптон" - 3:3
"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 1:0
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:4
"Шеффилд Юнайтед" - "Фулхэм" - 1:1
"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 3:3
"Лестер" - "Астон Вилла" - 0:1
"Вест Бромвич" - "Бернли" - 0:0
"Лидс" - "Вулверхэмптон" - 0:1.

Положение команд: "Эвертон" - 13, "Астон Вилла" - 12, "Ливерпуль" - 10, "Лестер", "Арсенал", "Вулверхэмптон" - 9, "Тоттенхэм", "Челси" - 8, "Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" - 7, "Манчестер Юнайтед" - 6, "Брайтон" - 4, "Вест Бромвич" - 2, "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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