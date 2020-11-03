Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

Завершились все матчи 7-го тура чемпионата Англии.

По итогам тура лидером АПЛ является "Ливерпуль", имея в активе 16 баллов. У "Лестера" на один балл меньше и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" - 2:0

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1

"Бернли" - "Челси" - 0:3

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 2:1

​​​​​​​"Астон Вилла" - "Саутгемптон" - 3:4​​​​​​​

"Ньюкасл" - "Эвертон" - 2:1

​​​​​​​"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 0:1

​​​​​​​"Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:1

​​​​​​​"Фулхэм" - "Вест Бромвич" - 2:0

​​​​​​​"Лидс" - "Лестер" - 1:4

Турнирная таблица: "Ливерпуль" - 19, "Лестер" - 18, "Тоттенхэм" - 14, "Эвертон" - 13, "Саутгемптон" - 13.

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