Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

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Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

Завершились все матчи 7-го тура чемпионата Англии.

По итогам тура лидером АПЛ является "Ливерпуль", имея в активе 16 баллов. У "Лестера" на один балл меньше и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" - 2:0

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1

"Бернли" - "Челси" - 0:3

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 2:1

​​​​​​​"Астон Вилла" - "Саутгемптон" - 3:4​​​​​​​

"Ньюкасл" - "Эвертон" - 2:1

​​​​​​​"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 0:1

​​​​​​​"Тоттенхэм" - "Брайтон" - 2:1

​​​​​​​"Фулхэм" - "Вест Бромвич" - 2:0

​​​​​​​"Лидс" - "Лестер" - 1:4

Турнирная таблица: "Ливерпуль" - 19, "Лестер" - 18, "Тоттенхэм" - 14, "Эвертон" - 13, "Саутгемптон" - 13.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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