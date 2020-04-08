Чемпионат Англии, скорее всего, не будет доигран из-за коронавируса

Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино заявил, что сезон в английской Премьер-лиге не будет завершен из-за угрозы распространения коронавируса.

"В Бельгии уже приняли решение о досрочном завершении сезона, несмотря на недовольство УЕФА. Я слышал, что в Англии тоже собираются пойти на такой шаг, так как ситуация в стране осложняется.

Надеюсь, что мы сможем снова наслаждаться футболом, когда это все закончится. Не имеет значения, сколько времени это займет, но нам сначала необходимо разобраться с этой опасностью. Я думаю о следующих сезонах, а не о предыдущих", - цитирует Марино Football Italia.

Стоит отметить, что "Удинезе" принадлежит семье Поццо, которая также владеет "Уотфордом".

Не пропустите: ФИФА порекомендовала клубам продлить контракты до фактического конца сезона. | http://soccernews.ru