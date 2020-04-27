Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за пандемии коронавируса
Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что национальный чемпионат досрочно завершен из-за пандемии китайского коронавируса.
"Мы приняли решение о досрочном завершении сезона. Футболисты смогут вернуться на поле лишь тогда, когда им разрешат медики. Мы будем играть, когда здоровье игроков будет вне опасности. Здоровье является нашим главным приоритетом", - цитирует Тапию El Universo.
Также принято решение, что на протяжении двух сезонов клубы не будут вылетать из элитного высшего дивизиона.
После 23 туров лидером чемпионата является "Бока Хуниорс", которая набрала 48 очков. Второе место занимает "Ривер Плейт" с 47 очками.
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|Команда
|М
|О
|1
|Вилья Митре Баия-Бланка
|22
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|Депортиво Маипу
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|Huracán Las Heras
|22
|35
|4
|Депортиво Мадрин
|21
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|5
|Хувентуд У Сан-Луис
|21
|31
|6
|Ferro Carril Oeste LP
|21
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|Sansinena
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|Олимпо
|22
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|Сиполлетти
|22
|25
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|Camioneros Buenos Aires
|22
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|Estudiantes de San Luis
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|Десампарадос
|21
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|Sportivo Peñarol
|21
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