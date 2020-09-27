Чемпионат Армении приостановлен из-за введенного в стране военного положения

Чемпионат Армении был прерван из-за введения в стране военного положения. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Урарту".

"Мы получили письмо от Отдела организации и проведения соревнований Федерации футбола Армении о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой ФФА, переносятся", - говорится в сообщении "Урарту".

Сегодня, 27 сентября, правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта с Азербайджаном.

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