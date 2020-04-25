Чемпионат Беларуси: Брестское "Динамо" уступило "Шахтеру", "Минск" и БАТЭ одержали победы в своих матчах
Представляем результаты матчей 6-го тура чемпионата Беларуси.
"Славия Мозырь" - "Минск" 1:3
Голы: Грибовский, 30 - 0:1, Яроцкий, 46 - 0:2, Жук, 79 - 1:2, Васильев, 82 - 1:3
"Славия Мозырь": Барановский, Раевский, Тымонюк, Шевченко, Малькевич, Потапов, Котляров (Кривошеев, 75), Нарх, Жук, Костров (Сенько, 53), Василевич (Теттех, 55).
"Минск": Леонов, Рыжук, Залеский, Прищепа, Чаговец, Насибулин, Шрамченко (Васильев, 68), Евдокимов, Яроцкий (Ролович, 52), Хващинский, Грибовский.
"Городея" - БАТЭ 0:2
Голы: Драгун, 73 - 0:1, Сарока, 90 - 0:2
"Городея": Довгялло, Павлючек, Усеня, Шестиловский (Пушняков, 78), Позняк, Йоксимович, Сазонович (Шавель, 78), Сорокин, Яскович, Саичич, Архипов (Байдук, 67).
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Стасевич (Скавыш, 84), Бага, Милич (Нехайчик, 67), Яблонский (Драгун, 72), Виллумссон, Сарока.
"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск 0:2
Голы: Витус (аг), 26 - 0:1, Лисакович, 67 - 0:2
"Динамо" Брест: Павлюченко, Витус (Быков, 68), Веретило, Павловец, Милевский, Гордейчук (Кривец, 73), Кисляк, Нойок, Савицкий (Шевченко, 85), Юзепчук, Лаптев.
"Шахтер" Солигорск: Гутор, Сачивко, Хадаркевич, Антич, Кендыш (Сотников, 85), Баланович, Селява, Сзоке, Иванович, Вукманич, Лисакович (Бодул, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18