Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений
Белорусская федерация футбола сообщила, что распространение коронавируса никак не повлияет на начало национального первенства.
Стало известно, что после консультаций с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов было решено начать чемпионат Беларуси по намеченному календарю и без каких-либо ограничений для болельщиков.
Отметим, что чемпионат Беларуси должен стартовать 19 марта. На данный момент в стране выявлено 36 заразившихся коронавирусом.
Читайте также: Брестское "Динамо" - обладатель Суперкубка Беларуси. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
-
Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса
Лента новостей
-
"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом
-
Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений
-
Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
-
2
Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро"
-
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
"Реал" вступит в борьбу за Икарди
-
2
Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
-
1
Российские арбитры попали в трудное финансовое положение из-за коронавируса
-
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Головина, Смолова и Черышева
-
2
"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром
-
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал автором уникального достижения
-
Гинер - о приостановке РПЛ: "Правильное решение. Как можно играть без зрителей?"
-
Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
-
Прядкин высказался о приостановке РПЛ до 10 апреля
-
Опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ по версии The Telegraph (11-50 места)
-
"Зенит" объявил об отмене тренировочного процесса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18