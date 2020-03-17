Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений

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Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений

Белорусская федерация футбола сообщила, что распространение коронавируса никак не повлияет на начало национального первенства.

Стало известно, что после консультаций с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов было решено начать чемпионат Беларуси по намеченному календарю и без каких-либо ограничений для болельщиков.

Отметим, что чемпионат Беларуси должен стартовать 19 марта. На данный момент в стране выявлено 36 заразившихся коронавирусом.

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