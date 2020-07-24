Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса

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Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса

Чемпионат Чехии досрочно прерван из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Лиги.

Розыгрыш был возобновлен 23 мая, однако из-за нового случая заражения футболиста "Опавы" Covid-19 всей команде пришлось уйти на карантин. Клуб боролся за сохранения места в высшем дивизионе.

По данным источника, не один клуб не вылетит и в следующем сезоне будет играть 18 команд.

Чемпионом Чехии признана "Славия".

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