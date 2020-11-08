"Чемпионат": Черчесов позвонил Дзюбе и поддержал после появившегося скандального видео с игроком

По информации "Чемпионата", главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку капитану команды Артему Дзюбе в связи с появившемся в сети видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.

По данным источника, специалист позвонил игроку.

"Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артему не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку", - сообщил источник "Чемпионату"

Ранее Черчесов сообщил, что футболист не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи команды.

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