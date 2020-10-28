"Чемпионат": дортмундская "Боруссия" интересуется Кварцхелией
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к хавбеку "Рубина" Хвиче Кварцхелии. Об этом сообщает "Чемпионат".
"За ним следят не в первый раз. На сей раз речь идет о детальном изучении возможности купить футболиста. Нужен авторизованный агент, который будет работать со стороны клуба с его представителями.
Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца", - сообщил источник в "Боруссии".
В "Рубине" подтвердили о том, что знают об интересе "Боруссии" к 19-летнему грузину.
В нынешнем сезоне игрок в 12 матчах РПЛ отметился двумя голами и 1 ассистом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20