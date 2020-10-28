"Чемпионат": дортмундская "Боруссия" интересуется Кварцхелией

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к хавбеку "Рубина" Хвиче Кварцхелии. Об этом сообщает "Чемпионат".

"За ним следят не в первый раз. На сей раз речь идет о детальном изучении возможности купить футболиста. Нужен авторизованный агент, который будет работать со стороны клуба с его представителями.

Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца", - сообщил источник в "Боруссии".

В "Рубине" подтвердили о том, что знают об интересе "Боруссии" к 19-летнему грузину.

В нынешнем сезоне игрок в 12 матчах РПЛ отметился двумя голами и 1 ассистом.

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