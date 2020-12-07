Чемпионат Франции, 13-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 13-го тура французской Лиги 1. ПСЖ на выезде обыграл "Монпелье" 1:3, "Лион" победил "Метц" и поднялся на третью строчку.

"Ним" - "Марсель" - 0:2

"Ренн" - "Ланс" - 0:2

"Монпелье" - ПСЖ - 1:3

"Лилль" - "Монако" - 2:1

"Нант" - "Страсбург" - 0:4

"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:0

"Бордо" - "Брест" - 1:0

"Анже" - "Лорьян" - 2:0

"Реймс" - "Ницца" - 0:0

"Метц" - "Лион" - 1:3



Турнирная таблица: ПСЖ - 28, "Лион" - 26, "Марсель" - 24, "Монако", "Монпелье" - 19, "Анже" - 22, "Ланс" - 21, "Ренн", "Бордо" - 19, "Брест", "Ницца", - 18, "Метц" - 16, "Нант" -13 "Сент-Этьен" - 12, "Ним" - 11, "Страсбург", "Реймс" - 10, "Лорьян", "Дижон" - 8



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