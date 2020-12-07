Чемпионат Франции, 13-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Франции, 13-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблицаЗавершились все матчи 13-го тура французской Лиги 1. ПСЖ на выезде обыграл "Монпелье" 1:3, "Лион" победил "Метц" и поднялся на третью строчку.

"Ним" - "Марсель" - 0:2
"Ренн" - "Ланс" - 0:2
"Монпелье" - ПСЖ - 1:3
"Лилль" - "Монако" - 2:1
"Нант" - "Страсбург" - 0:4
"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:0
"Бордо" - "Брест" - 1:0
"Анже" - "Лорьян" - 2:0
"Реймс" - "Ницца" - 0:0
"Метц" - "Лион" - 1:3

Турнирная таблица: ПСЖ - 28, "Лион" - 26, "Марсель" - 24, "Монако",  "Монпелье" - 19, "Анже" - 22, "Ланс" - 21, "Ренн", "Бордо" - 19, "Брест", "Ницца", - 18, "Метц" - 16, "Нант" -13 "Сент-Этьен" - 12, "Ним" - 11, "Страсбург", "Реймс" - 10, "Лорьян", "Дижон" - 8

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Главные новости дня: 6 декабря

Главные новости дня: 6 декабря

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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