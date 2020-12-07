Чемпионат Франции, 13-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 13-го тура французской Лиги 1. ПСЖ на выезде обыграл "Монпелье" 1:3, "Лион" победил "Метц" и поднялся на третью строчку.
"Ним" - "Марсель" - 0:2
"Ренн" - "Ланс" - 0:2
"Монпелье" - ПСЖ - 1:3
"Лилль" - "Монако" - 2:1
"Нант" - "Страсбург" - 0:4
"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:0
"Бордо" - "Брест" - 1:0
"Анже" - "Лорьян" - 2:0
"Реймс" - "Ницца" - 0:0
"Метц" - "Лион" - 1:3
Турнирная таблица: ПСЖ - 28, "Лион" - 26, "Марсель" - 24, "Монако", "Монпелье" - 19, "Анже" - 22, "Ланс" - 21, "Ренн", "Бордо" - 19, "Брест", "Ницца", - 18, "Метц" - 16, "Нант" -13 "Сент-Этьен" - 12, "Ним" - 11, "Страсбург", "Реймс" - 10, "Лорьян", "Дижон" - 8
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13