Чемпионат Франции, 8 тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Франции, 8 тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Франции.

По итогам тура лидером Лиги 1 является ПСЖ, имея в активе 18 баллов. У "Лилля" такое же количество очков и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Ренн" - "Анжер" - 1:2

"Лорьян" - "Марсель" - 0:1

ПСЖ - "Дижон" - 4:0

"Метц" - "Сент-Этьен" - 2:0

​​​​​​​"Брест" - "Страсбур" - 0:3

​​​​​​​"Бордо" - "Ним" - 2:0

​​​​​​​"Монпелье" - "Реймс" - 0:4

​​​​​​​"Ницца" - "Лилль" - 1:1

​​​​​​​"Лион" - "Монако" - 4:1

Турнирная таблица: ПСЖ - 18, "Лилль" - 18, "Ренн" - 15,  "Марсель" - 15, "Ницца" - 14, "Лион" - 13, "Ланс" - 13, "Анжер" - 13, "Бордо" - 12, "Мец" - 11.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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