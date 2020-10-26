Чемпионат Франции, 8 тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Франции.
По итогам тура лидером Лиги 1 является ПСЖ, имея в активе 18 баллов. У "Лилля" такое же количество очков и вторая строчка в таблице.
Результаты матчей:
"Ренн" - "Анжер" - 1:2
"Лорьян" - "Марсель" - 0:1
ПСЖ - "Дижон" - 4:0
"Метц" - "Сент-Этьен" - 2:0
"Брест" - "Страсбур" - 0:3
"Бордо" - "Ним" - 2:0
"Монпелье" - "Реймс" - 0:4
"Ницца" - "Лилль" - 1:1
"Лион" - "Монако" - 4:1
Турнирная таблица: ПСЖ - 18, "Лилль" - 18, "Ренн" - 15, "Марсель" - 15, "Ницца" - 14, "Лион" - 13, "Ланс" - 13, "Анжер" - 13, "Бордо" - 12, "Мец" - 11.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13