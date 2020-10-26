Чемпионат Франции, 8 тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Франции.

По итогам тура лидером Лиги 1 является ПСЖ, имея в активе 18 баллов. У "Лилля" такое же количество очков и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Ренн" - "Анжер" - 1:2

"Лорьян" - "Марсель" - 0:1

ПСЖ - "Дижон" - 4:0

"Метц" - "Сент-Этьен" - 2:0

​​​​​​​"Брест" - "Страсбур" - 0:3

​​​​​​​"Бордо" - "Ним" - 2:0

​​​​​​​"Монпелье" - "Реймс" - 0:4

​​​​​​​"Ницца" - "Лилль" - 1:1

​​​​​​​"Лион" - "Монако" - 4:1

Турнирная таблица: ПСЖ - 18, "Лилль" - 18, "Ренн" - 15, "Марсель" - 15, "Ницца" - 14, "Лион" - 13, "Ланс" - 13, "Анжер" - 13, "Бордо" - 12, "Мец" - 11.

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