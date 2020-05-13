Чемпионат Франции мог быть завершен досрочно, чтобы "Лион" не попал в еврокубки

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Чемпионат Франции мог быть завершен досрочно, чтобы "Лион" не попал в еврокубки

Чемпионат Франции, возможно, был завершен досрочно, чтобы не пустить "Лион" в еврокубки, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, руководство Профессиональной футбольной лиги Франции находится в плохих отношениях с президентом "Лиона" Жаном-Мишелем Олясом, так как он регулярно высказывает недовольство действиями лиги.

Напомним, что "Лион" финишировал на седьмом месте, на одно очко отстав от еврокубковой зоны. В Лигу Чемпионов попали ПСЖ и "Марсель", в квалифицации турнира сыграет "Ренн". В Лигу Европы попали "Лилль", "Реймс" и "Ницца".

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