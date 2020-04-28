Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе

Теги лига 1

Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе

Чемпионат Франции, скорее всего, возобновится в августе. Об этом сообщает L`Equipe.

Ранее сообщалось, что розыгрыш должен быть возобновлен 11 мая, но, скорее всего, этого не произойдет.

Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен выступить с соответствующим заявлением.

Если возобновление будет отложено, федерации необходимо будет пересмотреть весь график нынешнего сезона и начало следующего.

Напомним, Лига 1 была приостановлена из-за пандемии коронавируса. На данный момент во Франции зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения COVID-19, 23327 человек погибли.

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