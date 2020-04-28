Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
Чемпионат Франции, скорее всего, возобновится в августе. Об этом сообщает L`Equipe.
Ранее сообщалось, что розыгрыш должен быть возобновлен 11 мая, но, скорее всего, этого не произойдет.
Сегодня, 28 апреля, премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен выступить с соответствующим заявлением.
Если возобновление будет отложено, федерации необходимо будет пересмотреть весь график нынешнего сезона и начало следующего.
Напомним, Лига 1 была приостановлена из-за пандемии коронавируса. На данный момент во Франции зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения COVID-19, 23327 человек погибли.
А еще: Насри выразил недовольство принципами формирования состава сборной Франции| http://soccernews.ru
главное
-
Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века
-
Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле""
-
"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"
-
Агенты предлагали "Динамо" услуги Карреры
-
Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Лента новостей
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"
-
Тер Штеген и "Барселона" почти договорились о новом контракте
-
Президент "Урала" сообщил, что клуб готов к любому варианту возобновления РПЛ
-
Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века
-
"Барселона" может начать проводить три тренировки в день
-
Перишич вернулся к тренировкам с "Баварией" после 3 месяцев восстановления
-
Гаттузо определился со своим будущим в "Наполи"
-
Тарасов поблагодарил российских врачей за работу во время пандемии коронавируса
-
"Манчестер Юнайтед" поспорит за трансферную цель "Реала" и "Атлетико"
-
Слуцкий высказался о скандале с интервью Фролова про российскую власть и последующим штрафом
-
"Челси" огласил стоимость Бакайоко
-
Определена крайняя дата возобновления сезона в Серии А
-
Умер бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Робинсон
-
Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле""
-
Депутат Госдумы встал на защиту Фролова, которого оштрафуют за критику российской власти
-
Девушка форварда сборной Колумбии обвинила футболиста в домашнем насилии, показав следы побоев
-
"Эвертон" выбирает между тремя звёздными полузащитниками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13