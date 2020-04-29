Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно

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Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно

Во Франции запретили проведение крупных спортивных мероприятий до сентября. Премьер-министр страны уточнил: "Футбольный сезон 2019/20 не может быть восстановлен". Такое решение правительства спутало все карты местной профессиональной лиге, которая планировала возобновить чемпионат 17 июня. В середине мая французские футбольные чины запланировали заседание, на котором решат судьбу Лиги 1 и Лиги 2 Популярное издание RMC Sport уже дает важную информацию касательно завершения сезона. Итак:
 

- аннулирование сезона даже не рассматривается (то есть сценарий Нидерландов в расчет брать не будут, оно, как видится, и правильно);

- подготовлено 3 варианта финального распределения мест (из которых на заседании как раз и выберут один);

- из элиты вылетят 2 команды (2 лидеры Лиги 2 – "Лорьян" и "Ланс" – выйдут в элиту), переходные матчи невозможны (в этот момент загрустили "Аяччо", "Труа" и "Клермон", ведь они были на расстоянии одной победы от Лиги 1);

- еврокубковые путевки, которые должны были достаться победителям Кубка Франции и Кубка Лиги, скорее всего, перейдут следующим командам в чемпионате, то есть 5-м и 6-м местам.

Судьба чемпионского титула пока неизвестна, однако с огромной вероятностью его все же вручат. И вручат, конечно, ПСЖ – команда Томаса Тухеля на 12 очков опережает преследователей. Поэтому здесь нидерландский опыт не подходит. Таким образом Франция подаст пример АПЛ, где чемпионство должен получить "Ливерпуль". Итак, рассмотрим 3 варианта финального распределения мест в Лиге 1, на которые указывает источник. Ситуация осложняется тем, что не все провели одинаковое количество матчей: 18 команд сыграли по 28 матчей, а 2 другие – 27 (поединок 28-го тура между "Страсбургом" и ПСЖ перенесли, он так и не состоялся).

Первый сценарий: за каждый несыгранный тур добавить командам количество очков, которое они зарабатывали в чемпионате в среднем за матч. Это фактически будет означать закрепление текущей турнирной таблицы, ведь дивиденды получат только "Страсбург" и ПСЖ (другие сыграли равное количество матчей). ПСЖ и так первый, а "Страсбургу" не хватит запаса, чтобы подняться выше 10 места.

1. ПСЖ - групповой этап Лиги чемпионов
2. "Марсель" - групповой этап Лиги чемпионов
3. "Ренн" - третий квалификационный раунд ЛЧ
4. "Лилль" - групповой этап Лиги Европы
5. "Реймс" - групповой этап Лиги Европы
6. "Ницца" - второй квалификационный раунд ЛЕ
...
18. "Ним" - остается в Лиге 1
19. "Амьен" - вылет в Лигу 2
20. "Тулуза" - вылет в Лигу 2



Второй сценарий: зафиксировать окончательную турнирную таблицу по итогам 27-ми туров, которые провели все команды, а 28-й – аннулировать. В этом случае победителями ситуации становятся "Лион" и "Монпелье", которые получают путевки в Лигу Европы. В 28-м туре недавний "ткачи" проиграли "Лиллю", а "Монпелье" получил разгрому от "Ренна". "Реймс" и "Ницца" свои матчи в тот игровой день выиграли и поднялись на еврокубковые места. Теперь у них могут отобрать Европу просто ввиду того, что ПСЖ не сыграл со "Страсбургом"! "Лиону" можно посочувствовать, ведь "ткачи" вышли в финал Кубка французской лиги и 4 апреля должны побороться за путевку в Лигу Европы в матче с ПСЖ. Теперь их путь к финалу турнира не будет иметь никакого значения.

1. ПСЖ - групповой этап Лиги чемпионов
2. "Марсель" - групповой этап Лиги чемпионов
3. "Ренн" - третий квалификационный раунд ЛЧ
4. "Лилль" - групповой этап Лиги Европы
5. "Лион" - групповой этап Лиги Европы
6. "Монпелье" - второй квалификационный раунд ЛЕ
...
18. "Ним" - остается в Лиге 1
19. "Амьен" - вылет в Лигу 2
20. "Тулуза" - вылет в Лигу 2



Третий сценарий: зафиксировать окончательную турнирную таблицу по итогам первого круга (19 туров). При таком решении фантастический подарок получит "Нант", который во втором круге посыпался (за последние 8 туров одержал лишь одну победу). А больше всего проигрывает от такого решения "Ним", который во втором круге выбрался со дна таблицы на 18-е (теперь спасительное) место. Последний из приведенных сценариев выглядит странным, ведь "обнуляет" 9 туров чемпионата. С другой стороны, так решится проблема неравного календаря – каждый сыграет с каждым.

1. "ПСЖ" - групповой этап Лиги чемпионов
2. "Марсель" - групповой этап Лиги чемпионов
3. "Ренн" - третий квалификационный раунд ЛЧ
4. "Лилль" - групповой этап Лиги Европы
5. "Реймс" - групповой этап Лиги Европы
6. "Нант" - второй квалификационный раунд ЛЕ
...
18. "Мец" - остается в Лиге 1
19. "Тулуза" - вылет в Лигу 2
20. "Ним" - вылет в Лигу 2



Если во Франции все же выберут этот вариант, появится прецедент для других европейских лиг. Например, в Англии вице-чемпионом при таком сценарии станет "Лестер", а последнюю путевку в Лигу Чемпионов (учитываем дисквалификацию "Манчестер Сити") получит "Вулверхэмптон", а не "Манчестер Юнайтед". В Германии все изменилось бы еще более кардинально. Осуществилась бы мечта Юлиана Нагельсманна завершить сезон в соответствии с "рождественской" таблицей – "Лейпциг" выиграл бы титул, а "Бавария" была бы только третьей.

*материал написан при помощи текстов иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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