Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно

Во Франции запретили проведение крупных спортивных мероприятий до сентября. Премьер-министр страны уточнил: "Футбольный сезон 2019/20 не может быть восстановлен". Такое решение правительства спутало все карты местной профессиональной лиге, которая планировала возобновить чемпионат 17 июня. В середине мая французские футбольные чины запланировали заседание, на котором решат судьбу Лиги 1 и Лиги 2 Популярное издание RMC Sport уже дает важную информацию касательно завершения сезона. Итак:



- аннулирование сезона даже не рассматривается (то есть сценарий Нидерландов в расчет брать не будут, оно, как видится, и правильно);



- подготовлено 3 варианта финального распределения мест (из которых на заседании как раз и выберут один);



- из элиты вылетят 2 команды (2 лидеры Лиги 2 – "Лорьян" и "Ланс" – выйдут в элиту), переходные матчи невозможны (в этот момент загрустили "Аяччо", "Труа" и "Клермон", ведь они были на расстоянии одной победы от Лиги 1);



- еврокубковые путевки, которые должны были достаться победителям Кубка Франции и Кубка Лиги, скорее всего, перейдут следующим командам в чемпионате, то есть 5-м и 6-м местам.



Судьба чемпионского титула пока неизвестна, однако с огромной вероятностью его все же вручат. И вручат, конечно, ПСЖ – команда Томаса Тухеля на 12 очков опережает преследователей. Поэтому здесь нидерландский опыт не подходит. Таким образом Франция подаст пример АПЛ, где чемпионство должен получить "Ливерпуль". Итак, рассмотрим 3 варианта финального распределения мест в Лиге 1, на которые указывает источник. Ситуация осложняется тем, что не все провели одинаковое количество матчей: 18 команд сыграли по 28 матчей, а 2 другие – 27 (поединок 28-го тура между "Страсбургом" и ПСЖ перенесли, он так и не состоялся).



Первый сценарий: за каждый несыгранный тур добавить командам количество очков, которое они зарабатывали в чемпионате в среднем за матч. Это фактически будет означать закрепление текущей турнирной таблицы, ведь дивиденды получат только "Страсбург" и ПСЖ (другие сыграли равное количество матчей). ПСЖ и так первый, а "Страсбургу" не хватит запаса, чтобы подняться выше 10 места.



1. ПСЖ - групповой этап Лиги чемпионов

2. "Марсель" - групповой этап Лиги чемпионов

3. "Ренн" - третий квалификационный раунд ЛЧ

4. "Лилль" - групповой этап Лиги Европы

5. "Реймс" - групповой этап Лиги Европы

6. "Ницца" - второй квалификационный раунд ЛЕ

...

18. "Ним" - остается в Лиге 1

19. "Амьен" - вылет в Лигу 2

20. "Тулуза" - вылет в Лигу 2





Второй сценарий: зафиксировать окончательную турнирную таблицу по итогам 27-ми туров, которые провели все команды, а 28-й – аннулировать. В этом случае победителями ситуации становятся "Лион" и "Монпелье", которые получают путевки в Лигу Европы. В 28-м туре недавний "ткачи" проиграли "Лиллю", а "Монпелье" получил разгрому от "Ренна". "Реймс" и "Ницца" свои матчи в тот игровой день выиграли и поднялись на еврокубковые места. Теперь у них могут отобрать Европу просто ввиду того, что ПСЖ не сыграл со "Страсбургом"! "Лиону" можно посочувствовать, ведь "ткачи" вышли в финал Кубка французской лиги и 4 апреля должны побороться за путевку в Лигу Европы в матче с ПСЖ. Теперь их путь к финалу турнира не будет иметь никакого значения.



1. ПСЖ - групповой этап Лиги чемпионов

2. "Марсель" - групповой этап Лиги чемпионов

3. "Ренн" - третий квалификационный раунд ЛЧ

4. "Лилль" - групповой этап Лиги Европы

5. "Лион" - групповой этап Лиги Европы

6. "Монпелье" - второй квалификационный раунд ЛЕ

...

18. "Ним" - остается в Лиге 1

19. "Амьен" - вылет в Лигу 2

20. "Тулуза" - вылет в Лигу 2





Третий сценарий: зафиксировать окончательную турнирную таблицу по итогам первого круга (19 туров). При таком решении фантастический подарок получит "Нант", который во втором круге посыпался (за последние 8 туров одержал лишь одну победу). А больше всего проигрывает от такого решения "Ним", который во втором круге выбрался со дна таблицы на 18-е (теперь спасительное) место. Последний из приведенных сценариев выглядит странным, ведь "обнуляет" 9 туров чемпионата. С другой стороны, так решится проблема неравного календаря – каждый сыграет с каждым.



1. "ПСЖ" - групповой этап Лиги чемпионов

2. "Марсель" - групповой этап Лиги чемпионов

3. "Ренн" - третий квалификационный раунд ЛЧ

4. "Лилль" - групповой этап Лиги Европы

5. "Реймс" - групповой этап Лиги Европы

6. "Нант" - второй квалификационный раунд ЛЕ

...

18. "Мец" - остается в Лиге 1

19. "Тулуза" - вылет в Лигу 2

20. "Ним" - вылет в Лигу 2





Если во Франции все же выберут этот вариант, появится прецедент для других европейских лиг. Например, в Англии вице-чемпионом при таком сценарии станет "Лестер", а последнюю путевку в Лигу Чемпионов (учитываем дисквалификацию "Манчестер Сити") получит "Вулверхэмптон", а не "Манчестер Юнайтед". В Германии все изменилось бы еще более кардинально. Осуществилась бы мечта Юлиана Нагельсманна завершить сезон в соответствии с "рождественской" таблицей – "Лейпциг" выиграл бы титул, а "Бавария" была бы только третьей.

*материал написан при помощи текстов иностранных источников