Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура

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Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура

Стали известны результаты матчей 8-го тура чемпионата Франции.

По итогам тура лидером Лиги 1 является ПСЖ, имея в активе 21 балл. У "Лилля" 19 очков и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Марсель" - "Ланс" - перенесен

"Ренн" - "Брест" - 2:1

​​​​​​​"Нант" - ПСЖ - 0:3

​​​​​​​"Сент-Этьен" -  "Монпелье" - 0:1

​​​​​​​"Ним" - "Метц" - 0:1

​​​​​​​"Реймс" - "Страсбур" - 2:1

​​​​​​​"Дижон" - "Лорьян" - 0:0

​​​​​​​"Анжер" - "Ницца" - 0:3

​​​​​​​"Монако" - "Бордо" - 4:0

​​​​​​​"Лилль" - "Лион" - 

Турнирная таблица: ПСЖ - 21, "Лилль" - 19, "Ренн" - 18, "Ницца" - 17, "Марсель" - 15, "Лион" - 14, "Мец" - 14, "Монако" - 14, "Монпелье" - 14, "Ланс" - 13.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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