Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура

Стали известны результаты матчей 8-го тура чемпионата Франции.

По итогам тура лидером Лиги 1 является ПСЖ, имея в активе 21 балл. У "Лилля" 19 очков и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Марсель" - "Ланс" - перенесен

"Ренн" - "Брест" - 2:1

​​​​​​​"Нант" - ПСЖ - 0:3

​​​​​​​"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 0:1

​​​​​​​"Ним" - "Метц" - 0:1

​​​​​​​"Реймс" - "Страсбур" - 2:1

​​​​​​​"Дижон" - "Лорьян" - 0:0

​​​​​​​"Анжер" - "Ницца" - 0:3

​​​​​​​"Монако" - "Бордо" - 4:0

​​​​​​​"Лилль" - "Лион" -

Турнирная таблица: ПСЖ - 21, "Лилль" - 19, "Ренн" - 18, "Ницца" - 17, "Марсель" - 15, "Лион" - 14, "Мец" - 14, "Монако" - 14, "Монпелье" - 14, "Ланс" - 13.

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