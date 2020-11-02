Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура
Стали известны результаты матчей 8-го тура чемпионата Франции.
По итогам тура лидером Лиги 1 является ПСЖ, имея в активе 21 балл. У "Лилля" 19 очков и вторая строчка в таблице.
Результаты матчей:
"Марсель" - "Ланс" - перенесен
"Ренн" - "Брест" - 2:1
"Нант" - ПСЖ - 0:3
"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 0:1
"Ним" - "Метц" - 0:1
"Реймс" - "Страсбур" - 2:1
"Дижон" - "Лорьян" - 0:0
"Анжер" - "Ницца" - 0:3
"Монако" - "Бордо" - 4:0
"Лилль" - "Лион" -
Турнирная таблица: ПСЖ - 21, "Лилль" - 19, "Ренн" - 18, "Ницца" - 17, "Марсель" - 15, "Лион" - 14, "Мец" - 14, "Монако" - 14, "Монпелье" - 14, "Ланс" - 13.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13