Чемпионат Германии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Германии. По итогам тура на первое место сохраняет "РБ Лейпциг", который на одно опережает "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2

"Майнц" - "Байер" - 0:1

"Герта" - "Штутгарт" - 0:2

"Фрайбург" - "Вердер" - 1:1

"Хоффенхайм" - "Боруссия" Дортмунд - 0:1

"Арминия" - "Бавария" - 1:4

"Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург" - 1:1

"Кельн" - "Айнтрахт" - 1:1

"Шальке" - "Унион" - 1:1.

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 10, "Бавария", "Боруссия" Дортмунд - 9, "Айнтрахт" - 8, "Штутгарт", "Аугсбург", "Вердер" - 7, "Хоффенхайм", "Байер" - 6, "Унион", "Боруссия" Менхенгладбах, "Фрайбург" - 5, "Вольфсбург", "Арминия" - 4, "Герта" - 3, "Кельн", "Шальке" - 1, "Майнц" - 0.

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