Чемпионат Германии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундрб лейпцигборуссия менхенгладбах

Чемпионат Германии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Германии. По итогам тура на первое место сохраняет "РБ Лейпциг", который на одно опережает "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2
"Майнц" - "Байер" - 0:1
"Герта" - "Штутгарт" - 0:2
"Фрайбург" - "Вердер" - 1:1
"Хоффенхайм" - "Боруссия" Дортмунд - 0:1
"Арминия" - "Бавария" - 1:4
"Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург" - 1:1
"Кельн" - "Айнтрахт" - 1:1
"Шальке" - "Унион" - 1:1.

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 10, "Бавария", "Боруссия" Дортмунд - 9, "Айнтрахт" - 8, "Штутгарт", "Аугсбург", "Вердер" - 7, "Хоффенхайм", "Байер" - 6, "Унион", "Боруссия" Менхенгладбах, "Фрайбург" - 5, "Вольфсбург", "Арминия" - 4, "Герта" - 3, "Кельн", "Шальке" - 1, "Майнц" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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