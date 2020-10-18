Чемпионат Германии, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Германии. По итогам тура на первое место сохраняет "РБ Лейпциг", который на одно опережает "Баварию" и дортмундскую "Боруссию".
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2
"Майнц" - "Байер" - 0:1
"Герта" - "Штутгарт" - 0:2
"Фрайбург" - "Вердер" - 1:1
"Хоффенхайм" - "Боруссия" Дортмунд - 0:1
"Арминия" - "Бавария" - 1:4
"Боруссия" Менхенгладбах - "Вольфсбург" - 1:1
"Кельн" - "Айнтрахт" - 1:1
"Шальке" - "Унион" - 1:1.
Положение команд: "РБ Лейпциг" - 10, "Бавария", "Боруссия" Дортмунд - 9, "Айнтрахт" - 8, "Штутгарт", "Аугсбург", "Вердер" - 7, "Хоффенхайм", "Байер" - 6, "Унион", "Боруссия" Менхенгладбах, "Фрайбург" - 5, "Вольфсбург", "Арминия" - 4, "Герта" - 3, "Кельн", "Шальке" - 1, "Майнц" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20