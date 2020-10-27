Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Германии.
По итогам тура лидером Лиги 1 является "РБ Лейпциг", имея в активе 13 баллов. Строчкой ниже расположилась "Бавария", имея в активе 12 очков.
Результаты матчей:
"Штутгарт" - "Кельн" - 1:1
"РБ Лейпциг" - "Герта" - 2:1
"Бавария" - "Айнтрахт Ф" - 5:0
"Унион Берлин" - "Фрайбург" - 1:1
"Майнц" - "Боруссия М" - 2:3
"Боруссия Д" - "Шальке" - 3:0
"Вольфсбург" - "Арминия" - 2:1
"Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1
"Байер" - "Аугсбург" - 3:1
Турнирная таблица: "РБ Лейпциг" - 13, "Бавария" - 12, "Боруссия" - 12, "Байер" - 9, "Штугарт" - 8, гладбахская "Боруссия" - 8, "Вердер" - 8, "Айнтрахт" - 8, "Хоффенхайм" - 7, "Вольфсбург" - 7.
А еще: УЕФА назначил арбитров на игру "Бавария" - "Локомотив"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20