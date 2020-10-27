Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Германии.

По итогам тура лидером Лиги 1 является "РБ Лейпциг", имея в активе 13 баллов. Строчкой ниже расположилась "Бавария", имея в активе 12 очков.

Результаты матчей:

"Штутгарт" - "Кельн" - 1:1

​​​​​​​"РБ Лейпциг" - "Герта" - 2:1

​​​​​​​"Бавария" - "Айнтрахт Ф" - 5:0

​​​​​​​"Унион Берлин" - "Фрайбург" - 1:1

​​​​​​​"Майнц" - "Боруссия М" - 2:3​​​​​​​

"Боруссия Д" - "Шальке" - 3:0

​​​​​​​"Вольфсбург" - "Арминия" - 2:1

​​​​​​​"Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1

"Байер" - "Аугсбург" - 3:1

Турнирная таблица: "РБ Лейпциг" - 13, "Бавария" - 12, "Боруссия" - 12, "Байер" - 9, "Штугарт" - 8, гладбахская "Боруссия" - 8, "Вердер" - 8, "Айнтрахт" - 8, "Хоффенхайм" - 7, "Вольфсбург" - 7.

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