Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 5-го тура чемпионата Германии.

По итогам тура лидером Лиги 1 является "РБ Лейпциг", имея в активе 13 баллов. Строчкой ниже расположилась "Бавария", имея в активе 12 очков.

Результаты матчей:

"Штутгарт" - "Кельн" - 1:1

​​​​​​​"РБ Лейпциг" - "Герта" - 2:1

​​​​​​​"Бавария" - "Айнтрахт Ф" - 5:0

​​​​​​​"Унион Берлин" - "Фрайбург" - 1:1

​​​​​​​"Майнц" - "Боруссия М" - 2:3​​​​​​​

"Боруссия Д" - "Шальке" - 3:0

​​​​​​​"Вольфсбург" - "Арминия" - 2:1

​​​​​​​"Вердер" - "Хоффенхайм" - 1:1

"Байер" - "Аугсбург" - 3:1

Турнирная таблица: "РБ Лейпциг" - 13, "Бавария" - 12, "Боруссия" - 12, "Байер" - 9, "Штугарт" - 8, гладбахская "Боруссия" - 8, "Вердер" - 8, "Айнтрахт" - 8, "Хоффенхайм" - 7, "Вольфсбург" - 7.

А еще: УЕФА назначил арбитров на игру "Бавария" - "Локомотив"| http://soccernews.ru
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Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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