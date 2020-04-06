Чемпионат Германии может возобновиться в начале мая

Чемпионат Германии возобновится со 2 или 9 мая. Все клубу в скором времени возобновят тренировки. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня, 6 апреля, "Бавария" разрешила своим футболистам тренироваться в маленьких группах.

Напомним, сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По всему миру 1 млн. 267 тыс. людей заражены Covid-19. В Германии заражено более 100 тысяч людей.

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