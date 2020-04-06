Чемпионат Германии может возобновиться в начале мая

Теги бавария мюнхенбундеслига

Чемпионат Германии может возобновиться в начале мая

Чемпионат Германии возобновится со 2 или 9 мая. Все клубу в скором времени возобновят тренировки. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня, 6 апреля, "Бавария" разрешила своим футболистам тренироваться в маленьких группах.

Напомним, сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По всему миру 1 млн. 267 тыс. людей заражены Covid-19. В Германии заражено более 100 тысяч людей.

Не пропустите: "Бавария" продлит контракт с ведущим полузащитником| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-президент "Интера" уверен, что клуб работает над трансфером Месси

Экс-президент "Интера" уверен, что клуб работает над трансфером Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов